Zaterdag ‘poppy-actie’ bij de Jumbo in Wilnis

Inspanningen en offers van Canadese militairen herdacht

De Ronde Venen – Leden van het Royal Canadian Legion reiken zaterdag 3 november bij de Jumbo in Wilnis klaprozen uit aan het winkelend publiek. Met de actie wordt stilgestaan bij de enorme inspanningen die Canadese militairen en andere geallieerden hebben verricht om Nederland in 1945 te bevrijden en de offers die daarbij zijn gebracht. Burgemeester Maarten Divendal kreeg woensdag 31 oktober een poppy (papieren klaproos) opgespeld door Reinier Groeneveld en Ruud Janssen van de Royal Canadian Legion.. Canadese militairen hebben in 1945 een grote rol gespeeld bij de bevrijding van Nederland. De drie Canadese begraafplaatsen in Nederland,(bij Bergen op Zoom, Groesbeek en Holten) zijn daar het stille bewijs van. Daarnaast liggen er verspreid over Nederland Canadese militairen begraven, onder andere in Wilnis waar drie mannen liggen begraven die in 1943 omkwamen bij het neerstorten van hun Vickers Wellington bommenwerper. Om de herinnering aan inspanningen van de Canadezen levend te houden en om de Canadese veteranen te ondersteunen is de Royal Canadian Legion opgericht, waarvan sinds 2003 de Nederlandse tak bestaat. De klaproos komt terug in het logo van het Legion en staat symbool voor herdenken.

Herdenking

Reinier Groeneveld is sinds 2016 lid van de Royal Canadian Legion. ,,In de landen van het Gemenebest, waaronder Canada, is 11 november sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog een dag van herdenking. Gedurende de twee weken voorafgaand aan 11 november draagt de bevolking een poppy als symbool van herdenking. Onze vrijheid hebben we voor een groot deel te danken aan de inspanningen en offers die gedaan zijn door Canadese soldaten. De Nederlandse tak van de Legion wil graag, naar Canadese traditie, de inwoners van De Ronde Venen een poppy aanbieden. Hierbij is Wilnis, gezien de historische band met Canada, een passende plek om dit te doen.’’

Zaterdag 3 november staan de hele dag een Jeep uit de Tweede Wereldoorlog bij de Jumbo in Wilnis. Groeneveld reikt dan samen met enkele andere leden van het Royal Canadian Legion poppies uit aan het publiek.

Fotobijschrift:

Reinier Groeneveld (rechts) speldt burgemeester Divendal de papieren klaproos op. Links Ruud Janssen