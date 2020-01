Zaterdag open huis bij De Werkschuit

Aalsmeer – Zaterdagmiddag 18 januari van 13.00 tot 16.00 uur is er open huis voor belangstellenden bij De Werkschuit aan de Oosteindeweg 287f. Tijdens het open huis kan een ieder nader kennis maken met de verschillende cursussen en de docenten.

Voor de kinderen zijn er gratis workshops en als ze zich tijdens het open huis inschrijven krijgen ze een leuke attentie. De cursussen, die komende seizoen worden gegeven, zijn onder meer tekenen en schilderen, edelsmeden, creatief naaien met de machine, beeldhouwen, Leer de Werkschuit kennen, boetseren met klei, fotocursus met praktijk en diverse workshops.

Op de woensdagmiddag en donderdagmiddag heeft de Werkschuit speciaal voor kinderen vanaf 6 jaar de cursus creatieve vorming en op de woensdagmiddag, en zaterdagmorgen en zaterdagmiddag is er ook het tekenatelier voor jongens en meiden vanaf 6 jaar.

Tijdens het open huis staat koffie, thee en limonade met wat lekkers klaar voor alle bezoekers. Iedereen is welkom. Kijk voor Inlichtingen en inschrijvingen op www.werkschuit-aalsmeer.nl of neem telefonisch contact met Marion de Jong via 06-11864861 of Margot Tepas via 06-12459347.

De nieuwe folders van De Werkschuit liggen bij supermarkten, boekhandels, het gemeentehuis en in de bibliotheek.