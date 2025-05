Zaterdag Geraniummarkt en braderie in Centrum

Aalsmeer – Zaterdag 10 mei is het de dag voor Moederdag en de uitgelezen kans om op de jaarlijkse Geraniummarkt op het Raadhuisplein of op de braderie in de Zijdstraat een mooi cadeautje voor moeder te kopen. Struin langs de vele kraampjes en stands van alle kwekers die diverse producten aanbieden voor tuin, balkon of in huis. Uiteraard staan alle winkeliers ook klaar met leuke ideetjes voor de allerliefste moeder. Het belooft weer een gezellige dag te gaan worden in Aalsmeer Centrum.

Ruilmarkt, muziek en modeshows

Bij de stand van de Groei & Bloei is een ruilmarkt voor teveel gezaaide planten en zijn kinderen van harte welkom bij kinderknutselclub. Ook verzorgt Aalsmeers Harmonie weer rond de klok van 13.00 uur een mini-concert. In de Zijdstraat staan ongeveer 60 kramen met van alles en nog wat. Korenmolen de Leeuw verkoopt weer lekkere poffertjes en er zal meer eten en drinken te verkrijgen zijn op verschillende plekken. Op het Molenplein zullen ook modeshows zijn.

Afsluitingen en KiKa-koeriers

Vanwege de verwachte drukte is parkeren in het centrum lastig, dus kom zoveel mogelijk op de fiets. Er kan niet geparkeerd worden bij Studio’s Aalsmeer in verband met opnames. Bij de KiKa kraam op de Geraniummarkt is een ‘garderobe’ voor uw aankopen als u verder wilt winkelen. De KiKa-koeriers brengen uw aankopen tegen een kleine vergoeding naar uw auto of huis.

Vanaf vrijdagavond 9 mei om 21.00 uur wordt het Raadhuisplein afgesloten en dan kan daar niet meer geparkeerd worden. Er is een wegsleepregeling van kracht, dus hou hier rekening mee. Zaterdag 10 mei na 19.00 uur is het plein weer vrij. Ook is de Zijdstraat zaterdag afgesloten voor verkeer door de braderie, net als het kruispunt Weteringstraat, Punterstraat en Zijdstraat tussen 07.00 en 19.00 uur. Bij de zebrapaden op de Van Cleeffkade en hoek Uiterweg/Van Cleeffkade staan verkeersregelaars om de verkeersdoorstroom goed te begeleiden.

Foto: Gezellige drukte op de Geraniummarkt in 2024. Foto aangeleverd.