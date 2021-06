Zaterdag 19 juni: Boeken & Puzzel ruilmarkt

Regio – Lezen is leuk en leerzaam, maar wat doe je als je al je eigen boeken al uit hebt? En heb je al je puzzels al meerdere keren gemaakt en kun je nu geblinddoekt die 2000 stukjes wel leggen??

Niet wanhopen en geen paniek, want er is op Zaterdag 19 juni a.s. een gratis

Boeken & Puzzel ruilmarkt bij de Ontmoetingstuin Bijleveld (Bijleveld 18) te Vinkeveen.

Daar kan iedereen de boeken die je hebt gelezen weer omruilen voor “verse” exemplaren. Zo kunnen we lekker blijven genieten van nieuwe lectuur. We doen dit met gesloten beurzen (gratis dus). Zo blijft het voor iedereen leuk!

Kom op dus met je boeken en wissel ze om tegen spannende of romantische occasions.

Maar er zijn niet alleen boeken, je kan ook tegelijkertijd ook je oude puzzels omruilen tegen nieuwe en (meer) uitdagende exemplaren.

De boeken & Puzzel ruilmarkt is zaterdagmiddag 19 juni bij de Ontmoetingstuin naast Bijleveld 18 te Vinkeveen van 14.00 tot 16.00 uur, is natuurlijk coronaproof en gratis. En iedereen is van harte welk