HVM Heren 1 vijfde in Topklasse zaalhockey

Mijdrecht – Het huidige zaalhockeyteam van Mijdrecht Heren 1 komt inmiddels al meer dan tien jaar uit voor HVM in de zaal. Zij doen dit met enorm veel plezier en gedrevenheid. In 2015 zijn ze gepromoveerd naar het hoogste niveau van de provincie Noord-Holland; Topklasse! Een uitdagende competitie met vaandelteams van een paar gevestigde clubs. Van het team dat destijds promoveerde, zijn er nog vier spelers overgebleven: Tom Gunther, Thijmen Gunther, Rick Velle en Mats Kaas. In de loop der jaren heeft het team verschillende samenstellingen gehad, waarbij ze nu een vaste kern hebben. Ze zijn een hecht collectief waarbij de spelers al lang samenspelen. De meeste spelers hebben een geschiedenis bij Mijdrecht of Qui Vive.

Op dit moment bestaat het team uit de volgende spelers:

– Rick Velle: Keeper van HVM, Amsterdam, HDM, Rood Wit en diverse Nederlandse Jeugdselecties geweest, maar op dit moment actief bij AMVJ.

– Daniël Vreeken: Jarenlang Qui Vive H1 speler met ervaring in de Hoofdklasse.

– Hugo Moorthaemer: Hij is de jongste speler van het team en speelt nu bij HVM Heren 1.

– Alexander Govers: Gestart bij HVM en via de jeugd van Amsterdam nu spits bij AMVJ.

– Tom Gunther: Een HVM-er in hart en nieren. Op hoog niveau gespeeld bij Qui Vive en Gooische. Ook is hij verantwoordelijk geweest voor de opleiding van een aantal van zijn huidige teamgenoten.

– Thijmen Gunther: Via de jeugd van HVM, naar Qui Vive, Hurley en Nederlandse jeugdselecties, is hij bij Qui Vive teruggekeerd en heeft hij hoofdklasse gespeeld. Nu speelt hij met veel oud-HVM-ers bij AMVJ.

– Wouter Otto: De meest ervaren speler. Jarenlang bij Qui Vive H1 gespeeld. Op dit moment coacht hij Qui Vive H1 waar Levi en Jelmer spelen.

– Levi Bleekemolen: Landskampioen in de zaal bij jeugd van Pinoké. Speelt nu bij Qui Vive H1.

– Jelmer Hendrix: Begonnen bij HVM, maar hij speelt nu bij Qui Vive H1. Doet dit jaar voor het eerst mee in de zaal.

– Mats Kaas: Mats is gestart bij HVM H1 en heeft daar ook veel teams gecoacht. Momenteel speelt hij bij Groningen H1. Voor de zaal pendelt hij elke keer met heel veel plezier van Groningen naar Mijdrecht.

Laatste wedstrijden

Inmiddels zijn de laatste wedstrijden gespeeld voor dit super enthousiaste team. In een sterke poule met o.a. grootmachten Bloemendaal H1, Hurley H1, HBS H1 en Reigers H1 zijn zij knap vijfde geworden. Ook dit seizoen weer een makkelijke handhaving in de Topklasse.

Via deze weg wil Mats HVM bedanken voor het feit dat ze ieder seizoen het eerste team van Mijdrecht mogen zijn. Ze doen dit met ontzettend veel plezier en ze zijn een hecht team. Ze hopen dit dan ook nog lange tijd door te zetten. Graag wil H1 Carmen Los bedanken, zij zet zich altijd enorm in voor het team en maakt het mogelijk dat zij ieder seizoen voor HVM kunnen spelen.



PS: Op de teamfoto staan Wouter Otto en Jelmer Hendrix helaas niet.