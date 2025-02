Zaal De Springbok vernoemd naar Adri Rijnbeek

De Hoef – In De Springbok in De Hoef is onlangs een zaal vernoemd naar een bijzondere vrijwilliger: Adri Rijnbeek. Adri is al sinds juli 2007 bestuurslid van de stichting. Maar hij is vooral een ‘doener’. Sinds lange tijd heeft Adri het beheer van het gebouw onder zijn hoede, dat was en is een intensieve klus. Letterlijk zorgen dat alle lampen branden, repareren van alles en nog wat of zorgen dat reparaties uitgevoerd worden. Regelen dat alle installaties en gymtoestellen op tijd worden gecontroleerd en gecertificeerd, organiseren van schoonmaak en groot onderhoud. En niet te vergeten het op afstand bedienen van de verwarming en koeling op basis van de agenda. Ook inkoop van drank en andere artikelen is bij Adri in goede handen. Voor de huurders moeten er immers voldoende consumpties maar bijvoorbeeld ook glazen voorradig zijn. Die inkoop doet hij zoveel mogelijk bij aanbiedingen, belangrijk voor de inkomsten van het dorpshuis.

Iedereen die gebruik maakt van De Springbok kent Adri. Hij is contactpersoon voor alles en iedereen. Of het nu gaat om de gemeente voor calamiteiten, de buren, of voor huurders die wat willen vragen. Alles bij elkaar was en is Adri Rijnbeek een vrijwilliger uit duizenden. En dat doet hij met heel veel plezier. Of, zoals hij zelf eens zei: “Ik snap niet dat jonge mensen geen vrijwilligerswerk willen doen, dat is toch het leukste wat er is.’’ Een betere vrijwilliger kan De Springbok zich niet wensen. “En dat willen we ons graag blijven herinneren. Daarom heet één van de zalen voortaan de Adri Rijnbeekzaal”, aldus de organisatie van De Springbok.

Op de foto: Adri Rijnbeek voor de Adri Rijnbeek-zaal in Dorpshuis De Springbok in De Hoef. Foto is aangeleverd.