Zaai-traject: Edwin Leever heeft er zin in

Aalsmeer – Edwin Leever miste de Zaai kick-off avond in The Beach, maar was nog wel op tijd voor de inschrijving. “Ik wist van Zaai, las eerder de interviews en dacht: hier kan ik iets leren waarin ik niet zo goed ben en dat is social media en marketing.”

Leever heeft een technische opleiding electronica, hij weet alles van printers en kopieermachines. Als service monteur maakte hij heel wat mensen, die in zak en as zaten omdat de apparaten niet meer functioneerden, weer dolgelukkig. Hij kwam, loste de problemen op en vertrok weer met een voldaan gevoel. Van 1990 tot 2000 reisde hij voor een Japans bedrijf de hele wereld over en gaf trainingen. Hij kijkt terug op een mooie en interessante tijd.

En toen was daar hét moment dat er gekozen moest worden voor een omslag. Het bedrijf trok zich terug uit Nederland. Het was even schrikken, maar al snel waren er ook de kansen. “Ik kon de inboedel van het bedrijf kopen en ben een copyshop in Amstelveen begonnen.” Het was wel even een omschakeling; van zakelijke dienstverlening naar het verkopen aan particulieren. Maar het ging hem heel goed af, Edwin had op een gegeven moment zelfs vier man in dienst.

De derde uitdaging was de verhuizing van Amstelveen naar Aalsmeer, de zakelijke klanten verhuisden mee en het was het tijdperk waar de digitale wereld zijn intrede deed. Opnieuw werden de bakens verzet, er werd een opleiding gevolgd om zich te bekwamen in Signing of belettering. Edwin heeft een creatieve geest en is superhandig, dus het is hem op het lijf geschreven. “Ik ben een techneut die accuraat en precies werkt.”

Duurzaamheid

Nu haakt Edwin in op de tijd van duurzaamheid. Op zijn zelfgebouwde website restyleuwkeuken.nl is te zien hoe een nog goed werkende keuken met folie een metamorfose ondergaat en een heel nieuw gezicht krijgt. Opnieuw kan hij mensen heel blij maken met zijn kunde en techniek. Adviseren, samen overleggen en beantwoorden aan de wensen. Dat zijn zoon Rick in de voetsporen van zijn vader wil treden wordt als bijzonder ervaren. “Hij heeft het helemaal in zijn vingers. Weet precies waar hij mee bezig is.”

Geweldige groep

Edwin: “Zaai voelt voor mij nu al vertrouwd, een geweldige groep van gelijkgezinden en ik weet zeker dat ik het komende half jaar veel zal leren. Ik heb er echt zin in.”

Voor meer informatie over Zai kan contact opgenomen worden met Kirsten Verhoef (project-organisator) via 0297-366182 of per mail: kirsten@syltsupport.nl

Janna van Zon