Workshops ‘kunstwerken maken in de natuur’

De Ronde Venen – In Mijdrecht, De Hoef, Baambrugge of Abcoude neemt beeldend docent Roos Uithol kinderen mee in de wondere wereld van buitenkunst. Kom naar buiten, daar vind je alles wat je nodig hebt om een natuurlijk kunstwerk te maken. Roos leert kinderen dat je in de natuur van alles kunt vinden om dit tot stand te brengen.

In deze workshop hebben kunstenaars geen verf, kwast of ezel nodig. Kinderen kunnen samen met hun ouders deelnemen aan de workshop, met als doel om uiteindelijk zelf iets moois te maken, waar je ook bent. Geef je op en laat je inspireren.De workshops vinden plaats op donderdag 8 juni in Abcoude, op woensdag 14 juni in Mijdrecht, woensdag 21 juni in Baambrugge en woensdag 28 juni in De Hoef, van 15.30 tot 16.30 uur. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen zich met hun (groot)ouder(s) samen opgeven voor een workshop op de website van NME ‘De Woudreus’ Wilnis.