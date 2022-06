Workshops bij Cultuurpunt voor leerlingen basisscholen

Aalsmeer – Het is juni, tijd voor IkToon: de maand waarin amateurkunst en amateurkunstenaars centraal staan. In Aalsmeer en Kudelstaart vinden deze maand veel gratis workshops plaats voor leerlingen van de basisscholen georganiseerd door Cultuurpunt Aalsmeer. Bij het Pop Up Atelier krijgen jongens en meiden iedere woensdagmiddag de kans om een toffe, gratis beeldende workshop van een echte kunstenaar te volgen. Gestart wordt op woensdag 8 juni met een zeefdruk workshop van Tobias Rothe. De deelnemers gaan deze van oorsprong Japanse druktechniek ontdekken. Onder begeleiding van Tobias wordt een aantal zeefdrukken gemaakt. Het ontwerpen, compositie, kleur en vorm van de drukken komen aan bod. Maar vooral het zelf doen en experimenteren met deze druktechniek zal in deze workshop de boventoon voeren. De workshop is voor leerlingen van de groepen 6 tot 8 en wordt gegeven in de KunstKas aan de Aalsmeerderweg 325 van 15.00 tot 17.00 uur.

Graffiti en speksteen

Op woensdag 15 juni is er een workshop graffiti ontwerpen en spuiten van Sander Bosman. Hij neemt je mee in de straatcultuur van grafitti. Van ontwerp tot eindresultaat, onder begeleiding van Sander maak jij je eigen handtekening of tag. Deze workshop is eveneens voor kinderen van de basisscholen uit de groepen 6 tot 8. Op woensdag 22 juni gaat Femke Kempkes krachtstenen maken. Speksteen snijden, slijpen en schuren tot de je eigen mooie steen gemaakt hebt in de vorm van een blaadje of een dier. Ook wordt er nog een mooi tasje bijgemaakt. Deze workshop is voor de groepen 4 tot 8 en wordt gegeven van 15.00 tot 17.00 uur in PLace2Bieb in Kudelstaart.

Sieraden maken

Als laatste is er woensdag 29 juni een cursus sieraden maken van hergebruikte materialen. Maak een stoere armband of een mooi halsketting. Het kan allemaal bij Monique van der Heijdt. Zij zorgt voor de materialen, maar helpt je ook bij het hergebruiken van je eigen meegenomen materialen! Deze workshop is voor jongens en meisjes uit de groepen 6 tot 8 van de basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart en vindt plaats aan de Aalsmeerderweg 230. Stuur voor gratis inschrijven voor een of meerdere workshops en meer informatie een mail naar bblomberg@cultuurpuntaalsmeer.nl