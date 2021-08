Workshop Politiek Actief heeft nog plek!

Aalsmeer – Wie is de baas in de gemeente? Hoe worden in de gemeente besluiten genomen? En nog belangrijker: Hoe kunnen inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart invloed uitoefenen op de besluitvorming? Deze en vele andere vragen over hoe lokale politiek werkt, komen aan bod in de gratis workshop ‘Politiek Actief’. De workshop is voor inwoners van de gemeente vanaf 16 jaar en bestaat uit drie delen.

De eerste twee avonden zijn informatief met veel ruimte voor het stellen van vragen. Burgemeester Gido Oude Kotte vertelt over zijn werk en deelnemers aan de workshop kunnen ‘speeddaten’ met raadsleden. Daarna volgt als afsluiter het bijwonen van een gemeenteraadsvergadering, die gezamenlijk voorbesproken wordt. Om een goed beeld te krijgen van de werking van de gemeente en de besluitvorming is het van belang alle avonden aanwezig te zijn. De data van de workshop zijn de woensdagen 1 en 8 september van 20.00 tot circa 22.00 uur en donderdag 16 september vanaf ongeveer 19.15 uur. De avonden vinden plaats in het hart van de lokale democratie: de Raadzaal van Aalsmeer in het gemeentehuis.

Vanwege de coronamaatregelen wordt een maximum aantal deelnemers gehanteerd. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Deelnemen is gratis. Lijkt het u/jou leuk om deel te nemen of zijn er vragen over de workshop? Stuur dan een bericht naar griffie@aalsmeer.nl