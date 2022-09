Workshop met Passionkoor

Uithoorn – Mooie liederen uit alle windstreken zingt het Passionkoor. Het wereldmuziekkoor bestaat uit een groep mannen en vrouwen die het heerlijk vinden om met elkaar uitgedaagd te worden door een wisselend repertoire uit alle landen van de wereld ten gehore te brengen. Het Uithoorns koor bestaat al 22 jaar en zingt sinds een half jaar onder de bezielende leiding van een nieuwe dirigent: Hans van Rutten. Er worden concerten gegeven door heel Nederland en het koor heeft zelfs een keer mogen optreden in Parijs.

Op maandag 26 september geeft dirigent Hans van Rutten een gratis workshop. Belangstellenden zijn van harte welkom. Hoe meer stemmen, hoe meer vreugd. Altijd al in een koor willen zingen en het is er nooit van gekomen? Kom de sfeer proeven tijdens de workshop, die aanvangt om 20.00 uur en plaatsvindt in de nieuwe repetitieruimte in De Scheg aan de Arthur van Schendellaan 100a in Uithoorn. Op 26 september verhinderd? Een andere avond vrijblijvend een repetitie bijwonen is altijd mogelijk. Meer weten over het Passionoor? Bezoek de website www.passionkoor.nl of stuur een mail naar secretaris@passionkoor.nl