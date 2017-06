Workshop Mad Science in bibliotheek

Uithoorn – Heb jij wel eens een schok gekregen zonder dat er een elektrisch apparaat of stopcontact in de buurt was? Dan was je statisch geladen. In de workshop Mad Science ga je experimenteren met statische elektriciteit die ontstaat door wrijving. Hiervoor maak je gebruik van hele normale huis-tuin-en-keukenmateriaal. Maar ook met een heuse Van De Graaff generator; wiens kapsel kan met statische lading veranderd worden in dat van Albert Einstein?

Ook slaat de professor van Mad Science een bruggetje richting geleiders, isolatoren en stroomkringen en leer je hoe een elektronenstroom er voor zorgt dat alle apparaten die dagelijks gebruikt worden hun werk kunnen doen.

De Workshop Mad Science, statische elektriciteit is op zaterdag 24 juni van 15.30 tot 16.30 uur in bibliotheek Uithoorn. Geschikt voor jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Deelname kost € 7,50 voor bibliotheekleden en €10 voor niet-leden. Let op: om iedereen alles zelf te laten doen is het aantal plaatsen beperkt. Wees er dus snel bij. Aanmelden voor de workshop kan via info@amstelland-bibliotheken.nl of bel 020-6414126.