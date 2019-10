Workshop gemeente: Politiek actief

Aalsmeer – Wie is de baas in de gemeente? Wilt u het antwoord op deze vraag? Geef u dan op voor de workshop ‘Politiek actief’! De gemeenteraad organiseert twee gratis workshops met als afsluiter het bijwonen van de raadsvergadering van 12 december.

Door middel van de workshop krijgt u inzicht over hoe de gemeente werkt, hoe de besluiten tot stand komen en krijgt u antwoord op de vraag hoe u invloed kunt uitoefenen. Ook vergroot u uw kennis van de lokale politiek, het bestuur van de gemeente. Eveneens krijgt u de gelegenheid om met de politici in gesprek te gaan die u vertegenwoordigen in de gemeenteraad. De workshops zijn op maandag 25 november en 2 december van 20.00 tot 22.00 uur en de afsluiting vormt het bijwonen van de raadsvergadering van 12 december.

Heeft dit uw interesse, bent u enthousiast? Opgeven kan door een bericht te sturen naar griffie@aalsmeer.nl of bel naar 0297-387516. Het maximum aantal deelnemers is 30, dus vol is vol.

Nieuwe aanmeldingen krijgen voorrang, maar wie al eerder heeft deelgenomen en opnieuw de workshops wil bijwonen, kan zich eveneens aanmelden. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl.