Word jij onze nieuwe Argonaut?

Mijdrecht – Ben jij dat meisje of die jongen die graag in Mijdrecht op een sport gaat en van voetbal houdt? Kom dan vanaf eind augustus (start nieuw seizoen) met ons mee voetballen bij Argon en word een echte Argonaut! Je hoeft niet gelijk lid te worden: de eerste paar trainingen zijn altijd gratis, zodat je kunt ervaren of het echt iets voor je is. Vanaf 5 jaar ben je welkom, je heet dan een Mini. Maar als je ouder bent, verwelkomen wij je ook graag!

De training is in principe voor de jeugd t/m 10 jaar op woensdagmiddag. Op zaterdagochtend trainen de Mini’s (5-6 jaar) ook of spelen ze vriendschappelijke partijtjes. Kinderen vanaf 6 jaar spelen op zaterdagochtend competitiewedstrijden. Dat betekent dat je de ene keer ’thuis’ speelt, de andere keer speel je ‘uit’. Onze begeleiders zorgen er dan voor dat alles goed geregeld is.

Argon is een veelzijdige club waar iedereen welkom is en waar plezier bovenaan staat! Bij ons kun je spelen op jouw niveau. Ook organiseren wij een paar keer per jaar een leuk event voor groot en klein, zoals een Paasbingo of een 14+ Tropical Night.

Zin om mee te doen? Stuur een mailtje met je aanmelding naar aanmelden@svargon.nl met je naam en geboortejaar, dan krijg je een persoonlijk bericht over de mogelijkheden om te komen trainen. Vrijblijvend aanmelden kan ook via onze website www.svargon.nl/lid-worden. De laatste “open” training voor de jeugd t/m 10 jaar is op 25 mei aanstaande.