Woningruil bij de kinderboerderij

Aalsmeer – De kleine Vlaamse reusjes op kinderboerderij Boerenvreugd groeien als kool. Mama Snowy heeft even een momentje voor zichzelf terwijl de kleintjes lekker eten. Met 9 jongen is het een drukke gezellige boel in het konijnenverblijf. De stal begint zelfs te klein te worden voor het grote gezin.

Tijd om te verhuizen naar een grotere woonruimte. Snowy is met haar gezin verhuisd naar het konijnenpaleis buiten. Ze heeft woningruil gedaan met de Vlaamse reus dames die daar woonden.

Voor de verhuizing werd de kruiwagen als verhuiswagen gebruikt! En waar de ene konijnendame het wel leuk en interessant vindt zo’n ritje in de kruiwagen vindt de ander het een beetje spannend!