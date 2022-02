Woningbrand bij verward persoon

Uithoorn – Dinsdagavond rond 23.15 werd brandweer Uithoorn opgeroepen voor een woningbrand in de Plesmanhof. Ter plaatse bleek er lichte rookvorming in een hoekwoning. Erger was de totaal verwarde bewoner die behoorlijk doordraaide. Er werd zelfs met meubilair vanaf het balkon richting agenten gegooid. Uiteindelijk is met lang praten de man tot bedaren gebracht en in zijn woning aangehouden. Voor alle zekerheid had de brandweer opgeschaald en zowel binnen als buiten teams klaar staan om een brand te bestrijden, bijgestaan door het QRT uit Amsterdam. (foto Jan Uithol)