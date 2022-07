Woning in Westwijk beschoten, getuigen gezocht

Amstelveen – Vrijdag 22 juli rond half zeven in de ochtend kreeg de politie een melding dat op een woning aan de Catharina van Renneslaan in Amstelveen Westwijk geschoten zou zijn. Ter plaatse werd een kogelinslag in de woning gezien. Uit voorlopig onderzoek blijkt de verdachte er vandoor gegaan is in de richting van de Jo Vincentlaan. Daar is de verdachte een steeg in gerend richting de Willem Andriessenlaan. De pollitie denkt dat hij daar in een auto is gestapt. Bij het schietincident zijn gelukkig geen gewonden gevallen.

Informatie/camerabeelden gevraagd

Een team van de recherche doet onderzoek naar het schietincident en het bijbehorende motief. Het team komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Is je iets opgevallen rond 06.30 uur? Mogelijk heb je enkele dagen of weken hiervoor opvallende personen of verdachte zaken in de omgeving gezien? Of heb je (deurbel of dashcam) beelden die de politie kunnen heplen bij het oplossen van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Blijf je liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0900-7000. Via de website www.politie.nl kan je ook het tipformulier invullen en meteen je beelden uploaden.

Foto: VLN Nieuws – Vivian Tusveld