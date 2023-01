WK Handbal: TeamNL door naar Main Round

Aalsmeer – De Team NL Handbalheren hebben de Main Round op het Wereldkampioenschap bereikt. In de tweede poulewedstrijd werd zondag 15 januari Noord-Macedonië met 24-34 verslagen. Bij rust had de ploeg van bondscoach Staffan Olsson een 11-18 voorsprong. De eerste wedstrijd van het WK werd ook al winnend afgesloten. Op vrijdag 13 januari was Oranje te sterk voor Argentinië en won ruim met 19-29 (rust: 11-14). Afgelopen dinsdagavond 17 januari werd de poulefase afgesloten tegen Noorwegen. De TeamNL Handbalheren verloren deze wedstrijd nipt met 26-27 na overigens een ijzersterke eerste helft. De rust ging TeamNL in met een 17-13 voorsprong. Het lukte de ploeg in de tweede helft echter niet om deze voorsprong vast te houden. Dankzij de twee eerdere overwinningen is TeamNL wel door naar de hoofdronde en deze start vandaag, donderdag 19 januari, om 15.30 uur met een duel tegen Qatar. Naast Qatar treft Oranje tijdens deze Main Round ook Duitsland (zaterdag 21 januari om 20.30 uur) en Servië (maandag 23 januari om 18.00 uur).

Green Park Handbal Aalsmeer

Twee spelers van Green Park Handbal Aalsmeer maken deel uit van Team NL en ze doen het goed. Tegen Argentinië scoorde Jeffrey Boomhouwer twee keer, tegen Noord-Macedonië zelfs vier maal en tegen Noorwegen maakte hij drie goals. Ook Samir Benghanem wist tijdens alledrie de wedstrijden het net te vinden. Hij blonk zelfs uit in de wedstrijd tegen Noorwegen door liefst vier treffers op rij te maken. In totaal maakte de cirkelspeler zes doelpunten, tegen Argentinië scoorde hij een maal en tegen Noord-Macedonië twee maal.

Uiteraard zijn het bestuur en leden van Green Park Handbal Aalsmeer bijzonder trots op Jeffrey Boomhouwer en Samir Benghanem. Reken maar dat velen vandaag en de komende speeldagen voor de televisie zitten en sommige van hen zelfs naar Katowice in Polen gaan om TeamNL aan te moedigen.