WIZ-bokaal voor Mats en Nathan van Triade

Aalsmeer – Op het Herman Wesselink College was afgelopen week de jaarlijkse wiskundewedstrijd om de WIZ-bokaal. Ook basisschool Triade had afgevaardigden die hun talenten lieten zien en dit is niet onopgemerkt gebleven.

Nathan en Mats wonnen respectievelijk de eerste en derde prijs bij deze wedstrijd! Mats uit groep 8 vertelt: “Op school werken wij al een paar maanden met de methode Wiskunde Zonder Boek. Dit deden wij vaak in plaats van het normale rekenen. Omdat wij dit zo leuk vinden mochten wij meedoen aan de wedstrijd. Met een nieuw record van 187 punten is Nathan eerste geworden en ik derde!”

Nathan vult aan: “Het was een hele leuke ervaring. We hopen dat meer kinderen op onze school met deze methode kunnen werken en natuurlijk prijzen kunnen winnen!”

Basisschool Triade geeft onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen en luistert naar wat zij graag willen. Nieuwsgierigheid prikkelen, effectief en ontdekkend leren staat centraal bij het onderwijs.