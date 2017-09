Wisselende voetbal- en handbal-successen

Aalsmeer – Er is weer flink gesport afgelopen weekend. Het seizoen is weer begonnen, dus ook alle competitiewedstrijden zijn gestart. Aalsmeer is een sportief dorp en vele inwoners gaan het veld op, de zaal of het water in. Er was waterpolo, basketbal, korfbal, voetbal en onder andere handbal. Qua weer hadden de buitensporters het getroffen. Lekker sporten met een heerlijk najaarszonnetje.

Bij de eerste voetbalteams wisselende successen. FC Aalsmeer zaterdag speelde in Rijswijk tegen Te Werve en wist de wedstrijd met 3-2 te winnen. FC Aalsmeer zondag speelde thuis en kreeg het zwaar tegen Warmunda. Aalsmeer wist niet tot scoren te komen, de bezoekers wel, drie keer zelfs. Eindstand: 0-3. RKDES verliet zondag Kudelstaart om het op te gaan nemen tegen Dios. De Kudelstaarters gaven hun visitekaartje af: 4-0 winst!

Voor de handbalheren van FIQAS stond zaterdag alweer de derde wedstrijd in de BeNe League op het programma. In België kon Aalsmeer het weer net niet waarmaken. Er werd van Vise verloren met 31-26. De dames van FIQAS wachtte eveneens een uitwedstrijd, tegen PSV in Eindhoven. Het werd een hele spannende wedstrijd, die uiteindelijk door Aalsmeer gewonnen werd met 24-27.

Aanstaande donderdag in de krant natuurlijk nog veel meer sportnieuws. Onder andere korfbal van VZOD (wedstrijd gewonnen), de goede prestaties van de AVA atletiekjeugd, darten, basketbal en schaken.

Foto: www.kicksfotos.nl. Een stralend zonnetje bij FCA3.