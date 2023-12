Winterexpositie in De Lindeboom

Mijdrecht – Sinds kunstenaarsvereniging KunstRondeVenen ruim drie jaar geleden exposities is gaan organiseren in haar pop-up galerie in Winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht, is het traditie geworden om tijdens de donkerste dagen van het jaar een ‘Winterexpositie’ in te richten. Het is ook dit jaar een groepsexpositie, in kerstsfeer, waar zeventien kunstenaars uit de regio aan deelnemen. De expositie is te bezoeken op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen van 12.00 tot 16.00 uur en duurt tot en met 13 januari 2024.

Het is een zeer gevarieerde expositie met schilderijen, tekeningen, beelden, fotografie, keramiek en glaskunstwerken. De kunstenaars zullen zelf als gastvrouwen en -heren optreden. De ervaring leert ons dat steeds meer bezoekers de galerie weten te vinden om van het lokale cultuurgoed te genieten. De toegang is gratis en verplicht u tot niets. De kunstenaars stellen je belangstelling zeer op prijs.

Voor meer informatie over de expositie en KunstRondeVenen kunt u terecht op www.kunst rondevenen.nl of op de Facebook-pagina van de kunstenaarsvereniging.