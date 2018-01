Winst Thijmen en Wessel op crosscompetitie

Aalsmeer – Op één van de mooiste crossparcoursen die de atleten van AVA de afgelopen jaren in de crosscompetitie hebben gehad, vond zaterdag de derde ronde van de crosscompetitie plaats: in het zand van het Goois Natuur Reservaat nabij Hilversum.

Thijmen Alderden won de eerste ronde met overmacht, helaas moest hij door ziekte de tweede ronde missen, maar hij liep zaterdag samen met teamgenoot Wessel Heil een sterke race op het 5 kilometer lange parcours. Waar beide AV Aalsmeer Running Team atleten de eerste 2 kilometer behoudend liepen, nam Thijmen hierna snel het initiatief door het tempo omhoog te gooien en zo de race naar zijn hand te zetten, wat hem uiteindelijk een ruime overwinning opleverde.

Wessel, die Thijmen lange tijd kon volgen, finishte sterk lopend op een tweede plaats. Milan Biesheuvel die het trio compleet maakte, liep niet helemaal fit een degelijke race waarmee hij zich net als Thijmen en Wessel heeft geplaatst voor de finale. Dit geldt ook voor de zaterdag afwezige Davy en Gregory. Hierdoor zal het team op 17 maart compleet aan de start verschijnen tijdens de finale en zo hun eerste plaats in het ploegenklassement van afgelopen jaar kunnen verdedigen.

Bij de junioren C was het Graeme ’t Hoen die, om niet teveel in het gedrang bij de start klem te komen zitten, snel van start ging en daarna zijn wedstrijd uitstekend vervolgde. Dit leverde hem een vijfde plaats op en ook Graeme heeft zich geplaatst voor de finale in Soest.

Over twee weken nemen Thijmen en Milan deel aan het NK Indoor in Apeldoorn. Thijmen zal hier de 1500 meter lopen en Milan de 800 meter.

Foto: Erik Witpeerd. Thijmen Alderden startnummer 1901.