Mijdrecht – Ondanks de kou, regen en hagelbuien heeft het G-hockeyteam van HVM de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop met winst afgesloten. Het werd 6-2 tegen het G-team uit Bloemendaal. In maart volgend jaar hervatten we de trainingen en wedstrijden weer. Wil je meedoen als speler of trainer? Kom dan langs! Steun het team door ons te nomineren voor de sportverkiezingen 2023 via www.derondevenen.nl/sportverkiezingen