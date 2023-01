Winnaars sportverkiezingen bekendgemaakt

De Ronde Venen – Tijdens een drukbezocht Sportgala in het Piet Mondriaangebouw in Abcoude zijn vrijdagavond 20 januari de winnaars van de sportverkiezingen bekendgemaakt. Jamie Koster is verkozen tot Sportman van het jaar 2022 en Esmee Neeleman tot Sportvrouw. Xanne van Lijf kreeg de prijs van Sporttalent van het jaar en Gido Roelofs de prijs van Sportvrijwilliger. Het team van Atlantis 1 is verkozen tot Sportploeg van het jaar.

Winnaars Sportman en Sportvrouw

De bekendmaking van de winnaars stond centraal tijdens de avond. De titel Sportman van het jaar werd toegekend aan skiër Jamie Koster. Na een ernstige blessure kwam hij in 2022 ijzersterk terug door alles te winnen wat er te winnen viel en Nederlands Kampioen Free Style skiën te worden. Hij ontving zijn prijs uit handen van Jos Kooijman. Zij is al vele jaren Buurtsportcoach Senioren De Ronde Venen en een bekend gezicht in de gemeente.

De titel Sportvrouw werd in de wacht gesleept door Esmee Neeleman uit Vinkeveen. De 19-jarige powerlifter liftte een spectaculair wereldrecord en haalde meerdere medailles op Nederlandse-, Europese en wereldkampioenschappen. Zij kreeg de prijs virtueel overhandigd van Lorena Wiebes. De wielrenster, die afgelopen jaar heel veel prijzen op de fiets won, kon helaas vanwege een trainingskamp niet aanwezig zijn. Lorena werd zelf in 2015 en 2017 verkozen tot Sportvrouw van het jaar in De Ronde Venen.

Sporttalent, Sportvrijwilliger en Sportploeg

Judoka Xanne van Lijf kreeg de prijs van Sporttalent van het jaar. Xanne werd al op 14-jarige leeftijd Nederlands kampioen in de klasse tot 18 jaar. Zij is al in het bezit van een zwarte band, een uitzonderlijke prestatie. Volgens het juryrapport is zij zondermeer op de goede weg en is de verwachting gerechtvaardigd dat zij bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles op de judomat te zien is. Xanne kreeg haar prijs uit handen van Ewald van Kouwen van Positief Coachen.

Gido Roelofs kreeg de prijs van Sportvrijwilliger van het jaar. Volgens de jury zet Gido zich al meer dan 30 jaar met hart en ziel in voor de De Meerkoeten. Hij vervult een belangrijke rol en loodste zijn club door zware tijden toen het zwembad in Abcoude sloot en de zwem- en poloclub De Meerkoeten tijdelijk naar Amsterdam verhuisden. Hij kreeg zijn prijs uit handen van wethouder Maarten van der Greft.

De prijs van Sportploeg van het jaar ging naar Atlantis 1. De korfballers kregen de prijs uit handen van burgemeester Maarten Divendal. De ploeg verdient volgens de jury de prijs omdat zij volgens het juryrapport de rol vervult van vlaggenschip bij de korfbalvereniging uit Mijdrecht. ‘Hun promotie naar de 1e klasse in combinatie met hun vele vrijwilligersactiviteiten vormen een unieke prestatie’, aldus de jury.

Fotobijschrift

De winnaars van de Sportverkiezingen poseren na afloop van het Sportgala met de zilveren schaal die hoort bij hun prijs. Links wethouder Maarten van der Greft en burgemeester Maarten Divendal.