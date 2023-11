Winnaar “Kunstwerk Zijdelweg” bekend￼

Uithoorn – De verkiezing voor het “Kunstwerk Zijdelweg” heeft een overtuigende winnaar opgeleverd. Veruit de meeste stemmen gingen naar het beeld “Liefdesboom / High up my tree” (foto) van Atelier Franz Bodner. In opdracht van de gemeenteraad zoekt de gemeente elke twee jaar een beeld voor een wijk waar nog geen kunst is. Deze keer was de vraag “een kunstwerk dat een markeerpunt vormt bij de entree van gemeente Uithoorn.” Als locatie stelde het Cultuurplatform de Zijdelweg voor, een belangrijke toegangsweg tot de gemeente. Na een voorselectie leverden twee beeldend kunstenaars elk twee ontwerpen aan. Daaruit mochten de inwoners tot 1 november hun favoriet kiezen. Bodners kleurige beeld kreeg een ruime meerderheid van de stemmen. Op zijn Facebook-pagina reageerde de kunstenaar verheugd: “YES!, we hebben gewonnen! Wij mogen de Gemeente Uithoorn opvrolijken met een mooie buitensculptuur ‘De Liefdesboom’. Iedereen die gestemd heeft, hartelijk bedankt voor jullie stem. Wij zijn heel blij en trots.”