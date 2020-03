Winkeldief betrapt in winkelcentrum

Uithoorn – Op donderdag 5 maart even over zes uur in de avond is een winkeldief op heterdaad betrapt bij een super op het Amstelplein. Door medewerkers werd gezien dat een man een fles port in zijn tas stopte. Bij de kassa werd de man gecontroleerd. In zijn tas werd ook nog een pak vis gevonden. De 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is overgedragen aan de politie. Uit onderzoek bleek de man gesignaleerd te staan voor een ander incident. Hij is overgebracht naar justitie. Hem wacht een celstraf of een geldboete. In ieder geval heeft de man een winkelverbod van een jaar gekregen.