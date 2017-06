Zijdelwaard op z’n Italiaans

Uithoorn – Zaterdag 24 juni was een deel van winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn in Italiaanse sferen gehuld. Italiaanse vlaggetjes, Italiaanse kleuren, Italiaanse muziek en Italiaanse proeverijen. Tussen 12 en 4 uur was het genieten. Er was een Espresso bar waar je de overheerlijke professionele Barista kon proeven. Voor iedereen was er een ambachtelijk bereid Italiaans ijsje, er waren pizza’s om te proeven, kramen waar je Italiaanse producten kon kopen, kortom Italiaanse sfeer en gezelligheid in winkelcentrum Zijdelwaard.