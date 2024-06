Winkelactie Voedselbank De Ronde Venen￼

De Ronde Venen – Aanstaande vrijdag en zaterdag 28 en 29 juni, organiseert Voedselbank De Ronde Venen samen met Jumbo supermarkten een winkelactie. Deze actie heeft als doel om personen en gezinnen die in armoede leven in De Ronde Venen te ondersteunen. In onze gemeente zullen zowel de Jumbo in Vinkenveen als de Jumbo in Wilnis deelnemen. Bij eerdere winkelacties is er zeer royaal gedoneerd voor dit mooie doel.

Ongeveer 90 gezinnen in De Ronde Venen krijgen elke week vers brood, groente, fruit, zuivel, vlees en droge kruidenierswaren van Voedselbank De Ronde Venen. Deze producten zijn doorgaans genereus gedoneerd door de landelijk opererende supermarktketens en bedrijven actief in de voedselketen.



Te kort

De voedsel inzamelactie op 28 en 29 juni helpt het aanbod aan voedsel aan te vullen en op peil te houden zodat geen cliënt voedsel tekortkomt.

Het doneren van voedsel is heel eenvoudig. Het werkt als volgt:

1. U kiest een of meerdere voorgeselecteerde producten die bij de kraam van de Voedselbank De Ronde Venen staan uitgestald.

2. U rekent deze producten af bij de kassa.

3. Daarna laat u de producten achter bij het verzamelpunt van de Voedselbank achter de kassa. Met deze actie kunt u via de Voedselbank gezinnen helpen die dat heel hard nodig hebben.

Foto: aangeleverd