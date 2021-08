De Kwakel – Op een parkeerterrein aan de Vuurlijn in De Kwakel is maandagavond even na 19.30 uur een boom omgewaaid en op meerdere geparkeerde auto’s terecht gekomen. Ten minste twee auto’s raakten beschadigd. Volgens een omstander was de boom al langer verrot en viel het omvallen te verwachten.

De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd. (foto VTF)