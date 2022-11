Win-win cadeau: Verras een dierbare en help Oekraïne

Aalsmeer – Het door de oorlog geteisterde Oekraïne kan alle hulp gebruiken en gelukkig wordt ook veel steun gegeven in de vorm van kleding, voedsel, verzorgingsproducten en knuffels voor kinderen. De Stichting Help Oekraïne is heel blij dat er bijna wel dagelijks spullen worden gebracht en donaties gedaan worden. Binnenkort vertrekken er weer vrachtwagens om alle hulpgoederen naar Oekraïne te brengen.

De vrachtwagens komen vol naar Nederland terug, met speciale producten en ditmaal ook met cadeauboxen waarmee iemand met de Kerstdagen of een verjaardag verwend kan worden. In de pakketten zitten presentjes van zes kleine bedrijfjes die door vrouwen uit Oekraïne gerund worden en die met de opbrengst hun bedrijfjes weer hopen op te kunnen bouwen.

De zes items zijn allen met de hand en veel liefde gemaakt en zijn van goede kwaliteit. Het (kerst)pakket bestaat uit een gehaakte, ronde mand met hierin een houten kaars, steppehoning, wijnglas in tulpvorm, essentiële lavendelolie en linnen servetten. De producten zijn geselecteerd in samenwerking met LifeLine Ukraine, ook deze stichting biedt waar mogelijk (financiële) steun in de strijd tegen de oorlog. Het pakket kost 135 euro inclusief verzendkosten. Verras een dierbare en help Oekraïne. Een win-win cadeau! Bestellen kan via: www.cozychristmasgiftbasket.org.

Wacht overigens niet te lang, er zijn slechts 500 manden samengesteld. Kijk voor meer informatie op: www.helpoekraine.org. Helpen of doneren? Stuur dan een mail naar info@helpoekraine.org of neem contact op met het secretariaat in Aalsmeer via 020-7609900.