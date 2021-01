Win shoptegoed in Aalsmeer Centrum

Aalsmeer – Het Centrum heeft veel creatieve en hardwerkende winkeliers, kappers, schoonheidsspecialisten en horecamensen. Ze doen van alles om hun zaak te redden en knokken daar hard voor. Dinsdagavond werd officieel bekend gemaakt dat ze tot zeker 9 februari hun deuren dicht moeten houden voor klanten. Dat zat er natuurlijk al aan te komen en was geen verrassing. Maar het zijn zeer zware tijden en de vrees is groot dat niet iedereen het gaat redden. Voorraden waar ze nauwelijks vanaf komen, de huur gaat gewoon door, personeel moet worden betaald en voor sommigen is er zelfs helemaal geen omzet.

Creatief open

Ze willen doen waar ze goed in zijn, klanten adviseren en helpen. Ze missen hun klanten ook echt, zoals het praatje in de winkel, het restaurant of de salon. Jazeker, er zijn regelingen vanuit de overheid, maar helaas komt niet iedereen hiervoor in aanmerking en is het zeker niet voldoende. Toch laten ze hun hoofd niet hangen en bedenken van alles om hun producten aan de man of vrouw te brengen. Social media en websites worden hierbij op grote schaal ingezet en alle ondernemers zijn bereikbaar via de telefoon, app, mail en zelfs facetime. Ze zijn dan wel gesloten, maar toch open op een creatieve en legale manier. Het kan zelfs best grappig zijn om met je winkelier digitaal op afstand door de winkel ‘te wandelen’ voor een nieuw kledingstuk, sieraad of cadeautje. En servicegericht als ze zijn, zullen ze alles op alles zetten om je optimaal hierbij te adviseren. De meesten rijden wat af en aan om de spullen en het eten bij de klanten thuis te brengen.

Iedere dag tegoedbonnen

De ondernemers uit Aalsmeer Centrum zijn dankbaar voor die klanten die in deze tijden toch de moeite doen om lokaal te blijven kopen of eten te bestellen. Om ze te bedanken en te laten zien dat ze er nog steeds zijn voor hun klanten hebben ze weer een ludieke actie bedacht. Koop je bij een ondernemer die de komende tijd de deur nog dicht moet houden, dan maak je dagelijks kans op een tegoedbon van 20 euro en op zaterdag kun je shoptegoed winnen van zelfs 100 euro. Je krijgt de shoptegoedbon opgestuurd en deze kun je besteden bij één van de winkels, horeca, kappers of schoonheidssalons die nu ‘gesloten’ zijn.

De actie loopt van zaterdag 16 januari tot en met zaterdag 6 februari. De bonnen zijn heel het jaar geldig, dus je kunt ze ook later verzilveren voor een fijne knipbeurt of je lunch of drankjes op het terras in de zomer. Bij een aankoop of een bestelling worden, uitsluitend als hier toestemming voor gegeven wordt, namen en telefoonnummers genoteerd. En wie weet word jij dan gebeld dat je een tegoedbon hebt gewonnen. De winnaars worden bepaald door de computer via naamloting.nl, gebeld en bekend gemaakt op de social media van Meer Aalsmeer. Meer informatie is te vinden op www.meeraalsmeer.nl.