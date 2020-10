Win fotoshoot met je Halloween outfit

Aalsmeer – Sommige ondernemers in Aalsmeer Centrum zijn helemaal in de ban van Halloween en veel etalages en winkels zijn in Halloween- en herfstsfeer gestoken. Na de pompoenenspeurtocht, die tot en met deze zaterdag in Aalsmeer Centrum gelopen kan worden, kunnen kinderen tot 18 jaar meedoen met nog een winactie.

Aanstaande zaterdag is het Halloween, dus trek je mooiste, engste of meest originele Halloween outfit aan en maak een foto. Plaats deze voor dinsdag 10 november op je social media (Facebook of Instagram) of van je ouders en tag Meer Aalsmeer: facebook.com/meeraalsmeer of instagram.com/meeraalsmeer_winkeldorp. Er worden uit de foto’s twee prijswinnaars gekozen die een fotoshoot met het gezin winnen bij of Foto de Boer of bij Fotowinkel Aalsmeer.

Pompoenenspeurtocht

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook nog tot en met zaterdag 31 oktober op zoek naar pompoenen in Aalsmeer Centrum. Zoek de 15 pompoenen in de etalages en verzamel de letters. Weet je het woord? Stuur dan het antwoord met je naam en leeftijd naar info@meeraalsmeer. Je kunt coole prijzen winnen, waaronder vier toegangskaarten voor de Efteling.