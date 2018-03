Wilnisse Scholieren knotten wilgen

WILNIS – Leerlingen van de Kon. Julianaschool in Wilnis hebben wilgen geknot in het Speelwoud. Deze activiteit werd georganiseerd in het kader van Nationale Boomfeestdag door de gemeente in samenwerking met het NME-Centrum De Ronde Venen.

Nadat de kinderen een korte instructie kregen van de mannen van de groenvoorziening, gaf wethouder A. Schuurs het startsignaal. Zij deed dit door de eerste wilgenteen af te zagen.

Vervolgens mochten de kinderen zelf met scherpe zagen aan de slag. Ze hebben in een uur tijd een mooi aantal wilgen geknot. Het was een ontzettend leuke natuurervaring die de kinderen niet snel meer zullen vergeten.