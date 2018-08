Aalsmeer – Dinsdag 21 augustus rond vijf uur in de middag is in de Dorpsstraat een wielrenner gewond geraakt. Dit gebeurde bij de kruising met de Burgemeester Kasteleinweg.

Een fietser kwam in botsing met de wielrenner. De wielrenner is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De fietser kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

Foto: VTF – Laurens Niezen