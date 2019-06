Wielrenner bewusteloos gevonden in Mijdrecht

Mijdrecht – Maandagmiddag , rond de klok van zes uur vonden enkele voorbijgangers een bewusteloze wielrenner op de Johan van Renessestraat in Mijdrecht. De hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. De ambulance was snel ter plaatse en de man kwam weer bij kennis. De traumahelikopter was niet meer nodig. De politie heeft de fiets, met filmcamera op het stuur, in beslag genomen voor onderzoek. Of de man is aangereden of zelf ten val is gekomen is nog niet bekend. De man is met verwondingen aan hoofd en arm naar het ziekenhuis vervoerd