Wie wordt nieuwe pokerkampioen?

Aalsmeer – Bijna 40.000 Nederlandse liefhebbers van het kaartspel Texas Holdem hebben een poging gewaagd tijdens de online voorrondes van het Open Nederlands Kampioenschap Poker (ONK Poker). De beste 178 spelers van dit seizoen strijden aankomend weekend om de eer en de titel. Dit jaar op een bijzondere plek, namelijk vanuit hun eigen huiskamer. Eén van de finalisten is Patrick Nurse uit Aalsmeer.

Ontknoping live

De finale van het pokerkampioenschap wordt, net als de voorrondes, vanwege de corona maatregelen online gehouden. “Hopelijk voor de laatste keer,” lacht organisator Mathijs Jonkers. “Niet alleen de deelnemers, maar ook wij kunnen niet wachten om weer een groot pokertoernooi in real live te beleven. Desondanks leeft iedereen wel weer enorm toe naar de ontknoping van dit seizoen.” De finale zal online plaatsvinden en twee avonden duren. “We starten vrijdag 9 juli om 19.30 uur,” vertelt organisator Jonkers.

“Er zal de hele avond een livestream te volgen zijn waarin we live beelden van de online tafels uitzenden voorzien van commentaar. Ook benaderen we de finalisten om live geïnterviewd te worden. De finalisten zitten thuis op de bank te spelen, maar op deze manier hopen we tijdens deze bijzondere finale toch zoveel mogelijk beleving te creëren.” Iets na middernacht zal de finale worden gepauzeerd om deze op zaterdag 10 juli om 19.30 uur te hervatten. De nieuwe pokerkampioen van Nederland zal dan naar verwachting na middernacht tussen 00.00 uur en 01.00 uur bekend zijn. Liefhebbers kunnen de finale live volgen op onkpoker.nl/live.