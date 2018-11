Wie moet Ribbius Peletier-penning krijgen?

Regio – Welke vrouw verdient een onderscheiding vanwege haar verdiensten voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek? De provincie zoekt kandidaten voor de Ribbius Peletier-penning.

Provinciale Staten (PS) hebben de Ribbius Peletier-penning ingesteld vanwege 100 jaar vrouwenkiesrecht. De komende 5 jaar ontvangt elk jaar een andere persoon deze penning. Iedereen kan tot en met 14 januari 2019 kandidaten aanmelden voor de Ribbius Peletier-penning. Een jury onder leiding van Ankie Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer, reikt de penning volgend jaar voor het eerst uit. Broekers-Knol: “We zijn op zoek naar een vrouw die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Bijvoorbeeld iemand die een rolmodel is voor jonge vrouwen.”

Kandidaat aanmelden

Kandidaten kunnen tot en met 14 januari 2019 via www.noord-holland.nl/peletierpenning worden aangemeld. De aanmelding moet voorzien zijn van: Een beschrijving van de persoon, een kort cv met contactgegevens en argumentatie waarom deze vrouw de penning verdient, waaronder een beschrijving van de wijze waarop zij zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek.

Eerste vrouwelijke Noord-Hollandse gedeputeerde

Liesbeth Ribbius Peletier werd in 1946 gedeputeerde en daarmee de eerste vrouwelijke bestuurder van Noord-Holland. Een energieke besluitvaardige vrouw met grote overtuigingskracht, meer bestuurder dan politica. Ze was haar hele leven betrokken bij vrouwenemancipatie. In 1932 richtte ze in Bennekom het vormingscentrum De Born voor arbeidersvrouwen op, dat ze grotendeels zelf financierde. In 1956 hield ze als VN vrouwenvertegenwoordiger een speech voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In april 1958 werd ze het eerste vrouwelijk lid van de Raad van State. Ribbius Peletier overleed in 1989.

Tentoonstelling 100 jaar vrouwenkiesrecht

Volgend jaar is het een eeuw geleden dat vrouwen in Nederland kiesrecht kregen. PS vieren dit met een tentoonstelling over de eerste vrouwen in politieke functies in Noord-Holland, gekoppeld aan politici van nu. In de tentoonstelling reageren huidige politici op verhalen en materiaal uit het verleden over de strijd voor kiesrecht (1889-1919), de afschaffing van handelingsonbekwaamheid (1956) en de vrouwenbeweging in de jaren ’60, ’70 en ’80. Ook geven zij een blik op de toekomst voor vrouwen in de politiek. De tentoonstelling is van 25 januari tot de dag van de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019, te zien in Paviljoen Welgelegen in Haarlem.