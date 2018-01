Wethouders delen fietsverlichting uit

Aalsmeer – Om fietsers te wijzen op het belang van goede verlichting deelde de Aalsmeerse wethouder Verkeer Robbert-Jan van Duijn gisteren fietslampjes uit. Hij deed dit samen met wethouder Jeroen Brandes uit Amstelveen en de politie.

Op de grens van Aalsmeer en Amstelveen, bij de rotonde op de Legmeerdijk, kregen fietsers zonder verlichting gisterenavond geen bekeuring maar gratis fietslampjes. Wethouder Robbert-Jan van Duijn: “Zien en gezien worden is voor fietsers van groot belang. Zeker in deze donkere periode. Met deze actie sluiten we aan bij de campagne ‘Ik val op’ van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en proberen we fietsers samen met de politie alert te maken op het belang van goede fietsverlichting.”

Tips om op te vallen

Tijdens de actie bleek dat fietsers niet altijd weten dat er aan fietsverlichting ook regels zijn verbonden. Zo moeten de lampjes bij voorkeur aan de fiets zitten en goed naar voor en achter schijnen. De lampjes mogen niet knipperen, ze moeten goed zichtbaar zijn en er mag niets voor of overheen hangen. Wit of geel licht voor en rood licht achter.

Extra controles

Vanaf volgende week voert de politie gericht controles uit op het gebruik van fietslichten. De politie deelt geen fietslichtjes uitdelen, maar wel een boete van 55 euro als de fietsverlichting niet in orde is.