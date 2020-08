Wethouder Zijlstra picknickt met ‘Girlpower’ meiden

Uithoorn – Wethouder Ria Zijlstra is donderdag langs geweest bij de groep meiden die in de zomer verschillende workshops heeft gevold onder de noemer ‘Girlpower’. De wethouder wilde tijdens de afsluitende picknick van hen weten hoe zij op hun zomer en de workshops terugkijken. De meiden van groep 7 en 8 hebben in totaal vijf workshops/activiteiten gevolgd, georganiseerd door Videt. Zo is er onder andere een beautydag, een sushiworkshop en een knutselmiddag gehouden. Afgelopen donderdag is de reeks afgesloten met een gezellige picknick op het grasveld bij de Bovenboog.

Babbelde

Wethouder Ria Zijlstra nam een kijkje en babbelde (op anderhalve meter afstand) gezellig met de meiden over van alles en nog wat. De wethouder vroeg aan de meiden welke workshop ze nou het allerleukst vonden. Daar kwam echter geen pasklaar antwoord op. Want eigenlijk was alles even leuk. Zo stelden de kinderen. ,,Ik vind het vooral heel leuk dat ik nieuwe vriendinnetjes heb gekregen,” voegde een van de meiden er nog aan toe.

Wethouders Zijlstra: Ik ben erg blij om van Videt te horen dat er deze zomer zoveel animo was voor de activiteiten. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat veel gezinnen niet op vakantie zijn gegaan vanwege het coronavirus. Heel fijn dat de kinderen zich niet hoefden te vervelen en dat ze zo genoten hebben en nieuwe vriendjes en vriendinnetjes hebben gemaakt.”