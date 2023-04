Wethouder vraagt donatie voor MMF bij afscheid

Aalsmeer – Op dinsdag 18 april wordt van 16.30 tot 19.00 uur de afscheidsreceptie voor wethouder Robert van Rijn gehouden in het Raadhuis.

Per 16 maart is wethouder Robert van Rijn teruggetreden. De VVD’er is dertien jaar actief geweest in en voor de politiek in Aalsmeer. Eerst acht jaar als raadslid in de gemeenteraad en de laatste vijf jaar als wethouder. Iedereen is van harte welkom op deze afscheidsreceptie.

Mike Multi Foundation

Robert heeft aangegeven geen cadeaus te willen, maar vraagt daarvoor in de plaats een bijdrage voor de Mike Multi Foundation. Deze stichting maakt sporten mogelijk voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en verbetert voor hen de kwaliteit van het sportaanbod. Een donatie hiervoor doen kan via www.mikemultifoundation.nl/doneren.