Wethouder Van Rijn: “Ik ben nog niet klaar in Aalsmeer”

Aalsmeer – Een korte persbijeenkomst hield wethouder Robert van Rijn samen met VVD-fractievoorzitter Dirk van der Zwaag afgelopen dinsdag 30 juni. In de uitnodiging werd de Tweede Kamer-verkiezing, die volgend jaar gehouden wordt, genoemd en nagenoeg allle aanwezigen dachten te horen te krijgen dat de wethouder zijn politieke pijlen zou gaan richten op Den Haag. Drie jaar geleden waagde hij ook deze stap en werd op plaats 54 van de kandidatenlijst gezet. Maar, er volgde een niet verwachte verklaring.

Gehecht aan Aalsmeer

Robert van Rijn wil zijn karwei in Aalsmeer afmaken. “De ambitie voor landelijke politiek is niet weg, maar ik ben nog lang niet klaar in Aalsmeer. Ik ben gehecht aan Aalsmeer, vind mijn werk als wethouder en loco-burgemeester eervol en dankbaar, en wil graag mijn werk voor de inwoners voortzetten. Het voelt niet goed om Aalsmeer na drie jaar wethouderschap mogelijk al te verlaten.” Als het aan Van Rijn ligt volgt na de eerste vier jaar zelfs een tweede periode. “Er is genoeg werk te doen, ik heb mooie portefeuilles, met het college vormen we een stabiel team en ondanks dat we meerdere politieke smaken hebben is de onderlinge band met de gemeenteraad goed.”

Onder Van Rijn zijn sterke investeringen in de buitenruimte (wegen, bruggen, fietspaden) en verkeersveiligheid van Aalsmeer gedaan, is sterker ingezet op de lokale economie, zijn goede ideeën van inwoners uitgevoerd, staan 4.000 te realiseren woningen in de planning en is een noodpakket van 1,8 miljoen euro belastinggeld teruggegeven aan onder andere ondernemers vanwege de corona-nood.

Tweede termijn

Robert van Rijn wil duidelijk zijn vizier blijven richten op Aalsmeer. “Ik ben hier voor m’n gevoel nog niet klaar. We hebben al aardig wat neergezet, maar af is het nog niet. Ik wil de klus afmaken voor mijzelf, voor de partij en voor Aalsmeer en hoop zeker een tweede termijn mee te mogen maken. Wat de buitenruimte betreft zegt Van Rijn dat de verfraaiing is ingezet, maar er nog een hoop moet gebeuren. “Er wacht nog voldoende uitdaging.” In deze noemt hij de herinrichting nog van onder andere de Machineweg en Oosteinderweg.

Burgemeester

Het dossier Amstelveen noemt hij een uitdaging om daarbij extra te benadrukken dat hij wil dat Aalsmeer bestuurlijk zelfstandig blijft. “De samenwerking met Amstelveen is niet heilig. Aalsmeer moet ook zijn blik naar andere gemeenten richten, zoals Uithoorn, Nieuwkoop (waar oud-collega wethouder Robbert-Jan van Duijn nu burgemeester is) en Kaag en Braassem. Ambitie om ook ergens burgemeester te worden, heeft Van Rijn niet. “Ik ga voor Aalsmeer, ik vind het wethouderschap een mooi avontuur, ontzettend leuk, nog leuker dan gedacht.”

Verbinden en investeren

Van Rijn (43) is alweer tien jaar politiek actief. Hij is acht jaar fractievoorzitter en raadslid van de VVD geweest en nu dus al drie jaar wethouder. “Ook acht jaar wethouderschap zou mooi zijn. Natuurlijk weet je nooit of je door mag gaan als VVD en als wethouder, maar we hebben als VVD wel voor een duidelijke toekomstbestendige agenda gezorgd en bijgedragen aan bestuurlijke rust. Ik kan alleen maar hopen dat de Aalsmeerse kiezers mijn werk waarderen en in 2022 op de lokale VVD hun stem zullen uitbrengen. De samenwerking met fractievoorzitter Dirk van der Zwaag en de gehele fractie is uitstekend en we werken goed samen met alle partijen. Daar ben ik trots op: We verbinden en investeren. Ik ga graag door om mijn karwei af te maken, laat dat duidelijk zijn.”

Wethouder Robert van Rijn. Links fractievoorzitter Dirk van der Zwaag.

Fractievoorzitter Dirk van der Zwaag is eveneens voornemens nog een periode beschikbaar te blijven. “Ik heb bij aanvang van mijn tweede termijn gezegd na acht jaar, in 2022, te stoppen. Maar, we hebben elkaar diep in de ogen gekeken en ik heb besloten toch voor een derde periode te gaan. Als een tandem gaan we door, te beginnen in Aalsmeer!”

Door Jacqueline Kristelijn