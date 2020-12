Wethouder schrijft brief aan kinderen van basisscholen

Aalsmeer – Wethouder jeugd Bart Kabout heeft een brief geschreven aan alle kinderen van de negen basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart. Hij laat weten dat er, ondanks de coronamaatregelen, nog dingen zijn die wel kunnen. En dat er mensen zijn die voor ze klaar staan als ze zich even niet lekker voelen in deze rare tijd. “Als je je zorgen maakt, praat dan met je ouders, verzorgers of je juf of meester. Kijk eens op de website www.jonginaalsmeer.nl of kom eens langs bij het jongerenwerk. Je kunt ook bellen met de kindertelefoon.”

Ook gaf de wethouder enkele tips over wat er allemaal wel kan. “Er kan nog best veel, al lijkt het soms van niet. Zou je willen sporten? Kijk dan op de websites www.noordhollandactief.nl en www.esa-aalsmeer.nl/vindjevereniging. Sporten is echt hartstikke lekker om te doen. Het maakt je hoofd leeg en je lijf gezond. Als je hebt gesport kijk je een stuk vrolijker en positiever naar de wereld om je heen.” De wethouder stelde de kinderen verder voor om bijvoorbeeld ouderen op te gaan vrolijken en te helpen. Een boodschap doen, een praatje maken via Facetime, muziek maken, een kaartje sturen of een tekening maken.

Tot slot gaf de wethouder informatie aan kinderen die een leuk idee hebben om iets te organiseren in hun buurt, maar niet weten waar te beginnen. “Vraag buurtwerk om je te helpen. Kijk maar eens op tiktok of https://www.instagram.com/buurtwerk.aalsmeer/. Contact opnemen met de jongerenwerkers kan ook door een mail te sturen naar @buurtwerk.aalsmeer.”

Foto: Wethouder Bart Kabout deelt bloemen uit aan zorgcentra.