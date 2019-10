Wethouder schoffelt tuin seniorenwoning

Uithoorn – Wethouder Ria Zijlstra (Sociaal Domein) gaat graag het gemeentehuis uit, de wijk in. Voor poetswerk bij Tzorg of, afgelopen vrijdag, in de bus van De BelKlus. De stichting klust gratis voor senioren en mensen met een beperking. “Het gaat ook om het praatje.” De ‘ belklus’ voor de wethouder: de achtertuin schoffelen van een seniorenwoning in Uithoorn. Bewoonster is mevrouw Haitsma. “Er staat flink wat onkruid. Ik kan het zelf niet weghalen, want ik ben snel uitgeput. Ik ben bang om te vallen. Maar ik wil de tuin wel netjes houden, voor de buurt.”

Gratis aan huis

Vrijwilligers William en Jos van De BelKlus kwamen op de klus af, met versterking van wethouder Zijlstra. William: “De BelKlus bestaat al 25 jaar. We doen gratis kleine aanpassingen en reparaties aan huis bij mensen die zelfstandig wonen, maar voor wie zelf klussen doen niet haalbaar is, of niet verantwoord. Denk aan mensen met een beperking en senioren. Naast tuinwerk, zoals vandaag bij mevrouw Haitsma, doen we techniek, elektra, inrichting, telefonie- en computerklusjes en beveiliging. Is een klus te groot, dan adviseren we de mensen welke professionele vaklieden ze kunnen inschakelen“

Praatje

De BelKlus komt voor iedere vraag langs. Het persoonlijk contact is belangrijk, weet William. “Het gaat om de klus, maar ook om het praatje met de bewoner. Je komt veel eenzaamheid tegen. En als we het gevoel hebben dat de mensen andere hulp kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor hun administratie, de huishouding, of gezondheidszorg, dan praten we daarover.”

Klussers gezocht

William is blij dat de gemeente Uithoorn De BelKlus weet te vinden, en omgekeerd. “We werken veel met de gemeente samen, met woningcorporaties, ondernemersverenigingen en goede-doelenorganisaties. Maar als stichting moeten we onze eigen broek ophouden, financieel en qua bemensing. We zijn hard op zoek naar vrijwilligers, vooral tuinwerkers.” Klussers die zich willen aanmelden, kunnen terecht op www.belkus.nl.