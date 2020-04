Wethouder Kroon reikt posters ‘Koop Lokaal’ uit

De Ronde Venen – Afgelopen dinsdag heeft wethouder Rein Kroon (Economische Zaken) in alle dorpen posters uitgereikt aan de ondernemersverenigingen en winkeliers. Op de poster staat de slogan: ‘Koop Lokaal, Help daarmee onze gezellige winkelstraat te behouden’.

Wethouder Kroon geeft aan dat het belangrijk is dat mensen bewust bij de lokale ondernemer gaan shoppen. Volg de regels van 1,5 meter afstand houden en shop alleen, maar blijf wel kopen bij de slager, groenteboer, kledingzaak, juwelier, schoenenwinkel, cadeauwinkel of boekenwinkel en zet iets leuks op de stoep bij je vrienden omdat ze bijvoorbeeld jarig zijn of geef ze een diner van een van de lokale restaurants. Of verras je buurman of buurvrouw omdat die alleen woont of keihard in een van de vitale beroepsgroepen werkt.

Om dit te stimuleren treft u door de gehele gemeente deze posters aan. Wethouder Kroon benadrukt het belang om de lokale ondernemer te steunen: “Normaal gaan we naar ze toe voor een sponsoring of prijsjes. Nu moeten wij als inwoners laten zien dat wij ze belangrijk vinden en lokaal kopen.”