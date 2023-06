Energieboxen gemeente aan winnaars uitgereikt

Aalsmeer – Alle bewoners die in mei een afspraak hadden met een van de Aalsmeerse energiecoaches maakten kans op een energiebox ter waarde van 40 euro. Afgelopen donderdag reikte wethouder Willem Kikkert (Duurzaamheid) de energieboxen uit aan de winnaars. De energiecoaches hadden deze dag een terugkommiddag waar ze werden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op energiegebied. Een klein feestelijk energie-moment dus in het raadhuis van Aalsmeer. De Energiebox is gevuld met producten zoals LED-lampen, tochtstrips en radiatorfolie. Door deze kleine maatregelen kan er al bespaard worden op energiekosten. En ook door dingen in huis net even anders te doen. Denk bijvoorbeeld aan het goed instellen van de thermostaat of het zo zuinig mogelijk gebruiken van apparaten, zoals de was- of afwasmachine.

Gratis afspraak

Al bijna een jaar is een team van twaalf vrijwillige energiecoaches actief in Aalsmeer. Inwoners kunnen een gratis energiebespaargesprek aanvragen met een van de energiecoaches. Bespaartips voor de verwarming zijn in de zomer misschien wat minder relevant, maar er blijven nog steeds genoeg tips over om energie te besparen.

Een energiecoach helpt bewoners in een een-op-eengesprek inzicht te krijgen in de energierekening en het energieverbruik. Samen wordt gekeken naar besparingsmogelijkheden in huis. Maak een afspraak met een energiecoach via: www.bespaarafspraak.nl/aalsmeer.