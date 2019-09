Schouw langs leegstaande woningen

Aalsmeer – Maandag 9 september heeft Wethouder Robert van Rijn samen met Eigen Haard en woningzoekende Joren Maatkamp een schouw gelopen langs een aantal leegstaande woningen in Kudelstaart. Joren is zelf woningzoekende en vond het gek dat er diverse woningen leegstaan waar hij graag zou willen wonen. Daarom trok hij aan de bel bij de gemeente.

Wethouder Robert van Rijn: “Veel woningzoekenden staan lang op de wachtlijst voordat zij in aanmerking komen voor een huurwoning in de gemeente Aalsmeer. Het is dan niet te verkroppen dat er huurwoningen lang leeg staan. Het was goed om gezamenlijk door de wijk te lopen en met elkaar te ervaren welke woningen er leeg staan en wat de reden hiervan is. Ook omdat het heel duidelijk zichtbaar wordt wat deze leegstaande woningen doen met het straatbeeld en de veiligheidsbeleving van naaste bewoners.”

In totaal bezochten Joren, de wethouder en Sandra Dijkhuizen, relatiemanager bij Eigen Haard, elf leegstaande woningen. Eigen Haard heeft direct uitgezocht wat de reden is. Bij de meeste woningen is er sprake van een wisseling van oude naar nieuwe huurders. Bij anderen voert Eigen Haard werkzaamheden uit om de woningen te verduurzamen of weer klaar te maken voor een nieuwe huurder.

Eén woning stond echt te lang leeg. Sandra Dijkhuizen: “Daar balen we echt van. We willen geen leegstand en maken deze woning zo snel mogelijk klaar voor verhuur. En een pluim voor Joren dat hij aan de bel getrokken.” heeft.”