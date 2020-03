Wethouder: Ideeën om Aalsmeerse economie draaiende te houden?

Aalsmeer – De impact van het coronavirus is voelbaar en zichtbaar in de Aalsmeerse economie. Wethouder Robert van Rijn van economische zaken roept op om met ideeën te komen:

“Met ruim 3.000 bedrijven heeft Aalsmeer één van de hoogst ondernemers-dichtheid van Nederland. Van bloemenveiling tot zzp’er, van botenbouwers en jachthavens tot het restaurant om de hoek. In elke sector zijn de gevolgen van het coronavirus merkbaar.

Ik voel met uw mee en wil u een hart onder de riem steken, omdat ik zie dat heel veel bedrijven door de maatregelen in een lastige periode zitten of een lastige periode op zich af zien komen.

Het kabinet heeft een noodpakket aan maatregelen bekend gemaakt. Daarnaast komen wij als gemeente met een noodpakket om samen met Ondernemend Aalsmeer ons tot het uiterste in te spannen om u te ondersteunen. Maar ik hoor het graag als u ideeën heeft om uw bedrijf of dat van uw collega’s draaiende te houden.

Aalsmeerse bedrijven zijn altijd vindingrijk geweest. Dus schroom niet om uw ideeën kenbaar te maken. Zo kunnen we met elkaar heel veel ideeën delen. Ongewone tijden vragen om een ongewone aanpak. Ik doe een beroep op iedereen, daar waar het kan, om de Aalsmeerse economie te ondersteunen.”

Vragen of ideeën? Neem contact op met Dick Helsloot, accountmanager economische zaken, via mail: dick.helsloot@aalsmeer.nl of bel 06-14803666.