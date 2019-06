Wethouder: ‘Goede stadslogistiek cruciaal’

Aalsmeer – Wethouder Robert van Rijn heeft de green deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) ondertekent, die streeft naar nul uitstoot van schadelijke stoffen. Hiermee trekt Aalsmeer gelijk op met andere gemeenten en overheden in de metropoolregio Amsterdam.

“Stadslogistiek wordt steeds belangrijker en blijft groeien, ook in Aalsmeer”, aldus wethouder Van Rijn. “Denk aan internetbestellingen, bevoorrading restaurants en winkels en ophalen afval. Daarom is goede stadslogistiek cruciaal voor een sterke economie. Door de groei wordt het steeds belangrijker dat Aalsmeer ook leefbaar, veilig en gezond blijft. Dus ondersteunen we het streven om de stadslogistiek uitstootvrij te maken.”

Samenwerken

De vijftig ondertekenaars van de green deal ZES willen dat in 2025 steden zoveel mogelijk vrij is van schadelijk stoffen door stadslogistiek. Daarnaast willen zij ook geluid terugdringen. Om dat te bereiken werken zoveel mogelijk samen. Zo testen zij niet alleen nieuwe logistieke oplossingen, maar kijken ook naar combinaties van technologieën en het aanpassen van regelgeving.

Ondertekenaars zijn onder meer naast Aalsmeer, de provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeenten Almere, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlem, Haarlemmermeer, Landsmeer, Ouder-Amstel, Purmerend Uithoorn, Velsen, Waterland, Wormerland, Zaanstad en de Vervoerregio Amsterdam.