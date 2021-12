Wethouder Alink: “Met elkaar zorgen voor de zorg”

Aalsmeer – De harde lockdown is een teleurstelling voor iedereen. Natuurlijk wil eenieder gezellig oud en nieuw vieren met familie en vrienden. Dat geldt ook voor alle zorgmedewerkers, die zich al bijna twee jaar staande moeten houden in de hectiek van de coronapandemie. Zij verdienen daarvoor heel veel waardering.

Wethouder Zorg Wilma Alink: “Het geduld van veel mensen is op. En dat is begrijpelijk. Helaas worden onze lontjes daardoor ook korter. De gemeente bereikt verschillende berichten vanuit de zorg dat medewerkers onvriendelijk behandeld worden. Dat kan toch niet zijn hoe wij met elkaar omgaan. En zeker niet met de zorgmedewerkers die altijd voor ons klaarstaan. Ik wil iedereen dan ook vragen vriendelijk te blijven voor elkaar en te zorgen voor de zorg.”

De berichten vanuit de zorg over de bejegening door sommige inwoners zijn alarmerend. Bijvoorbeeld bij huisartsen waar mensen op agressieve toon een boostervaccin eisen, medewerkers in een verzorgingshuis die met gevloek het verwijt krijgen te weinig aandacht te hebben voor een bewoner en apothekers die worden geschoffeerd omdat ze iemand aanspreken op het niet dragen van een mondkapje. Wethouder Alink: “Ik ben hiervan geschrokken. Dit zijn mensen. Mensen die zich keihard inzetten voor de zieken en zwakkeren in onze gemeente en die moeten we koesteren. Een groot compliment voor hun harde werk is meer dan op zijn plaats in deze moeilijke tijden. Ik dank hierbij dan ook alle zorgmedewerkers in Aalsmeer en Kudelstaart voor hun inzet.”

Coronaregels

Houd je aan de coronaregels, zo lukt het om het virus onder controle te krijgen en zal weer meer mogelijk worden. Houd daarom anderhalve meter afstand, zorg voor goede hygiëne en ventilatie, vermijd drukke plekken en werk zoveel mogelijk thuis. Doe bij klachten een zelftest of ga testen bij de GGD.