Wetenschapsshow in Bibliotheek

Aalsmeer – Op zaterdag 18 mei komen de professors van Mad Science langs in Bibliotheek Aalsmeer om kinderen die geïnteresseerd zijn in wetenschap letterlijk en figuurlijk weg te blazen.



Tijdens De Mad Science show: ‘Wonderen van beweging’ maken kinderen van 6 t/m 12 jaar op een spectaculaire manier kennis met natuurkunde. Er vliegen kopjes rond en er draaien stoelen rond en de gekke professors leggen uit hoe het eigenlijk mogelijk is dat alles ten opzichte van elkaar beweegt.

Op zaterdag 18 mei wordt er in Bibliotheek Aalsmeer een ruimte omgebouwd tot laboratorium. De kinderen in het publiek worden omgedoopt tot laboranten en ze mogen de professors assisteren bij hun spannende experimenten. De show begint om 15:30 uur en kaartjes zijn te verkrijgen via www.debibliotheekamstelland.nl. Op één kaartje mogen één kind en één ouder/verzorger samen naar binnen. Eenmaal binnen laat het publiek zich verwonderen door doldwaze proeven en activiteiten en na afloop begrijpen de kinderen weer een beetje meer over de wereld om ons heen.



Mad Science is een organisatie die allerlei shows en activiteiten organiseert voor kinderen die kennis willen maken met de wetenschap. Wie meer wil weten over Mad Science kan terecht op nederland.madscience.org.



Praktische informatie: Theatershow ‘Mad Science, Wonderen van beweging’ in

Bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat op

zaterdag 18 mei van 15.30 tot 16.10 uur.

Kosten: €6,- leden en €12,- niet-leden.